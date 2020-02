MotoGP, Lorenzo ritrova la Yamaha: "Il mio primo amore"

Jorge Lorenzo ritrova la Yamaha dopo oltre 3 anni. Il maiorchino, che aveva salutato la casa di Iwata a fine 2016, ha riabbracciato la M1 in occasione dello shakedown di Sepang, pochi giorni dopo aver ufficializzato la firma su un contratto da test rider per il 2020: "Quando ritrovi il tuo primo amore e immediatamente ti innamori di nuovo", ha scritto il pilota su Twitter, corredando il messaggio con una foto seduto accanto alla moto col numero 99. Lorenzo, tre titoli mondiali con Yamaha, scenderà in pista solamente martedì 4, mentre lunedì è stata la mattinata di altri tester, tra cui Pedrosa (KTM), Savadori (Aprilia) e Pirro (Ducati).