MotoGP, Lorenzo: "Io come Petrucci? Sì, a parte titoli, vittorie e podi..."

09/01/2019

La stagione 2019 non è ancora iniziata, ma si prevedono scintille tra Jorge Lorenzo e il mondo Ducati. Dopo alcune frecciate dello spagnolo alla sua ex squadra, ecco arrivare dal neo pilota Honda la risposta piccata alle parole del manager di Danilo Petrucci. Secondo Alberto Vergani, infatti, l'unica differenza tra Lorenzo e il suo sostituto sulla Desmosedici sarebbe lo stipendio. "Beh, in realtà ha ragione il suo manager, se ignoriamo i 5 titoli, le 68 vittorie e i 146 podi non ci sonno differenze", ha ironizzato il maiorchino.