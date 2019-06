MotoGP, Lorenzo: "In Giappone provate molte cose che ci potranno aiutare"

11/06/2019

Dopo il GP del Mugello, Jorge Lorenzo è volato in Giappone dalla Honda non solo per parlare del suo futuro, ma soprattutto per trovare una soluzione tecnica ai suoi problemi. In attesa di capire nel weekend di Barcellona se qualcosa sarà davvero cambiato, il maiorchino è convinto di aver individuato la strada giusta. "Ho fatto un viaggio molto interessante in Giappone, siamo riusciti a lavorare su molte cose che ci potranno aiutare in questo weekend e per il futuro", ha detto.