MotoGP, le pagelle di Mandalika: Quartararo si ritrova, Bagnaia e Marquez affondano

PROMOSSI E BOCCIATI

In Indonesia riemerge Oliveira, ma nella corsa al titolo è il francese a ritrovarsi. Morbidelli salva il bilancio italiano

di

Alberto Gasparri

Oliveira dà lezioni sul bagnato di Mandalika Getty Images

Vedi anche Motogp MotoGP Indonesia: Oliveira vola sul bagnato davanti a Quartararo, Bagnaia da dimenticare OLIVEIRA 9 Il portoghese era sparito nella seconda parte della scorsa stagione ed è riemerso, è il caso di dirlo, in Indonesia. Successo meritato viste le condizioni estreme, ma adesso serve continuità. Sta di fatto che dopo il podio di Binder in Qatar, questa Ktm sembra aver ripreso la strada perdita

QUARTARARO 8 Poteva vincere, voleva vincere, ma il suo è un secondo posto pesante visto il naufragio di Bagnaia e Marquez, considerati i più seri avversari nella corsa al titolo. Ci mette un po' prima di trovare il ritmo giusto ed è la sua unica colpa.

ZARCO 7 Alla fine è stato il miglior pilota in sella ai missili Ducati. Il francese poteva ambire anche a qualcosa in più, ma forse si è svegliato tardi. E' però una costante delle prime posizioni.

MILLER 6,5 Salva il salvabile nella squadra ufficiale Ducati, ma dopo un avvio incoraggiante finisce con il rimanere giù dal podio, dietro anche a una Desmosedici di Pramac. E la pressione inizierà a salire visto che il posto per il 2023 non è certo garantito.

Vedi anche Motogp GP Indonesia, Bagnaia: "C'è potenziale, ma non riusciamo a dimostrarlo". Morbidelli: "Gara tosta" RINS e MIR 6,5 Sono onesti ad ammettere che senza la pioggia sarebbe andata anche peggio. Stavolta almeno non fanno danni (soprattutto Rins) e mettono via dei punti che potrebbero rivelarsi preziosi più avanti.

MORBIDELLI 6 Risale da centro gruppo (o anche più giù) e porta a casa un discreto piazzamento. Il confronto con Quartararo per ora è impari, ma l'impressione è che presto anche Franco sarà là davanti.

DARRYN BINDER 6,5 Era lo spauracchio di tutti alla vigilia di questo campionato e anche a Mandalika i colleghi (prevenuti?) non hanno avuto buone parole per lui. Forse è rimasto troppo aggressivo, ma l'impressione è che gli facciano pesare il suo passato. E una Top 10 da "deb" alla seconda gara vorrà dire qualcosa.

BASTIANINI 5,5 Da 1° a 11° è un bel passo indietro, ma almeno ha salvato il primo posto in classifica. Tutta esperienza che uno come Enea, solo alla seconda stagione in MotoGP, farà sicuramente fruttare. Non sarà un fuoco di paglia.

BAGNAIA 4 Che succede a "Pecco"? Un punto in due gare, tanti errori e parole che tradiscono un certo nervosismo. In Indonesia è andata di male in peggio. Serve darsi una mossa e tornare coi piedi per terra.

VINALES 4 Ancora non ci siamo. Mentre Aleix Espargaro è costantemente nella Top 10, sia in prova, sia in gara, Maverick fatica a prendere le misure all'Aprilia. Giusto dargli tempo, ma ormai sta per scadere.

MARC MARQUEZ ng Un weekend davvero duro, con tante cadute, l'ultima delle quali spaventosa. Ha rischiato grosso. Ora deve capire che non è più tutto uguale a prima e se non cambia il suo approccio alle gare, rischia di non vincere più.