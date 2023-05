MotoGP Le Mans, Miller: "KTM cresciuta molto". Bezzecchi: "Potevo fare meglio"

GP FRANCIA

Soddisfazione ed entusiasmo per l'australiano che sogna in grande in una delle sue piste preferite

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima giornata di libere del GP di Francia a Le Mans porta la firma di Jack Miller e delle KTM, con una prestazione super dell'australiano che guida la combinata davanti ad Aleix Espargaro e Marco Bezzecchi. Una moto, la KTM, cresciuta a vista d'occhio da inizio stagione e che può puntare ai posti nobili della classifica. "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto, i ragazzi del team stanno facendo bene. Avete visto tutti quella che è la crescita di questa moto dall'America e questa è una delle piste che mi piacciono di più" ha detto l'australiano.

"Nel pomeriggio c'è stato vento ed è stato un po' più difficile, ma nonostante questo mi sono divertito tanto. Sono contento e fortunato perché nel 2023 bisogna avere una buona moto che possa fare la differenza. Serve essere bravi, ma con una moto forte è meglio" ha proseguito l'ex pilota Ducati.

ESPARGARO: "GOMME SENZA ALTERNATIVA" - Positiva anche la prova della Aprilia, che con Aleix Espargarò conquista il secondo tempo della giornata: "Sembra che ogni volta che ho solo una moto vado più veloce. Al primo time attack sono stato attento, poi ho fatto giri forti. Peccato per il freddo perché condiziona i nostri giri, ma la moto sta rispondendo bene. Stamattina c'era meno grip e ci sono state meno cadute, nel pomeriggio col caldo ce ne sono state tante. La media qui non funziona, quest'anno non è andata bene e per noi piloti avere così poche alternative è davvero complicato. Bisognerebbe avere un'alternativa alla soft soprattutto per la sicurezza in pista".

BEZZECCHI: "POTEVO FARE DI PIÙ" - Terzo tempo per Marco Bezzecchi sulla Ducati del team VR46, con l'italiano soddisfatto del lavoro portato in pista a Le Mans: "Sono contento perché stamattina mi sentivo bene e nel pomeriggio ancora meglio. Sono riuscito a migliorarmi dove facevo fatica, di passo sono andato bene. Nel time attack potevo fare di più, ma sono contento. Dipende da dove partiamo, l'obiettivo è stare nelle prime due file perché da lì è un altro tipo di gara. Si può delineare meglio la situazione. KTM? Non ho controllato i passi, ma sono in uno stato di forma incredibile. Noi proveremo a rompergli le scatole".

MARQUEZ: “SODDISFATTO NONOSTANTE LE CADUTE” - Ottavo tempo per Marc Marquez che al rientro dopo il lungo stop è stato protagonista di due cadute: “Sono molto contento di oggi nonostante abbia subito due cadute. Forse la seconda è accettabile, perché stavamo spingendo per fare un tempo migliore ed entrare in Q2. Dobbiamo lavorare ancora con la squadra. Abbiamo provato due telai diversi e questo ha fatto sì che ogni volta che scendevamo in pista la moto si comportava in modo diverso. Domani continueremo a cercare di capire il nuovo telaio Kalex. Siamo ancora lontani dai primi. So che la maggior parte dei piloti se la prenderebbe con calma, ma se torno è perché sono pronto a lavorare per la squadra, e questo significa spingere la moto al limite per cercare di migliorare”.

QUARTARARO: "SIAMO IN DIFFICOLTÀ" - Amaro in bocca per Fabio Quartararo, con l'ennesima giornata da rivedere per il francese che non va oltre il 12° tempo e sarà costretto con la sua Yamaha a partire dal Q1: "Non è stata una prestazione sufficiente, siamo in difficoltà e non c'è feeling con la moto. Modifichiamo, non abbiamo una base sulla moto, ma dobbiamo stare calmi per migliorarci. Abbiamo provato il telaio ed era peggio, siamo andati con la moto standard. Dai test non è cambiato niente a parte il motore, è preoccupante perché non c'è una strada per migliorare. Il passo è buono perché riesco a dare il 100%, gli altri hanno margine, ma sul time attack loro fanno di più perché io non riesco a fare la differenza".