MotoGP Francia, gioia Zarco: "Ho scritto una pagina di storia"

Felice del suo primo podio in MotoGP Fermin Aldeguer: "Sono molto contento, non era una situazione facile per un rookie come me. Serviva esperienza, ma io ho controllato bene i nervi sia in griglia sia in gara. Con le rain avevo pochissima esperienza, ma andavo forte e sono davvero felice. Mi sono trovato bene in questa pista fin da subito. Il team Gresini è speciale, non mi mette pressione e avere Alex, 2° nel mondiale, di fianco a me è uno stimolo. La squadra è forte, la moto c'è, tocca a me dare tutto".