MotoGP, la gara di Buriram a forte rischio rinvio per il Covid

MOTMONDIALE

Il Gran Premio di Thailandia della MotoGP rischia di slittare di un anno a causa della pandemia di Covid-19. Lo scrive il 'Bangkok Post', secondo cui il governo ha deciso di posticipare di un anno il contratto quinquennale per organizzare le gare del Motomondiale. Il piano precedente prevedeva che Buriram organizzasse l'ambito evento dal 2021 al 2025, ma sarebbe stato spostato al 2022-2026. Un portavoce della Government House ha detto che la licenza per ospitare l'evento per cinque anni costerebbe ancora 900 milioni di baht, un budget già approvato da Bangkok.

Vedi anche Motogp Diciannove tappe nel Motomondiale del rilancio: date classiche per Mugello e Misano Dorna Sports ha ribadito l'impegno per l'evento, dicendo che continuerà a rafforzare l'immagine della Thailandia all'estero e a generare entrate sostanziali. Il GP di Thailandia era in calendario per il 10 ottobre e sarebbe la terza gara saltata dopo quelle negli Stati Uniti e in Argentina.

Le uniche due precedenti gare della MotoGP erano state vinte da Marc Marquez.