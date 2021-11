MotoGP, la fidanzata di Rossi: "Dispiace non averlo conosciuto prima. Presto papà, ma non ha realizzato"

FESTA ROSSI

"Sono arrivata nel momento giusto, sarà il padre di mia figlia"

Nella grande festa per l'addio alla MotoGP di Valentino Rossi non poteva mancare Francesca Sofia Novello, la fidanzata del "Dottore" che presto darà alla luce la primogenita del pluricampione dei motori. Presente ai box al termine della gara di Valencia la 28enne ha dichiarato: "Dal terzo giro sono crollata. L'unico mio dispiacere è che sono arrivata tardi e non ho vissuto con lui tutte le emozioni della sua carriera. Però sono arrivata al momento giusto". La grande festa per Valentino a Valencia

































"Mi sono innamorata di un uomo che sta per diventare il padre di mia figlia. La paternità? Ancora Vale non si è reso conto benissimo, mi vede 'lievitare' ma fa un sacco di domande. Se la bimba la chiameremo Vittoria? Non so come sia uscita questa cosa, Vittoria è il nome della figlia di Uccio, faremo confusione. Per il nome abbiamo due scelte" ha sottolineato la compagna di Rossi.