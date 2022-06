MotoGP: Jack Miller lascia Ducati, c'è la firma con Ktm

Ora è ufficiale: Jack Miller dice addio alla Ducati dopo cinque stagioni per passare in Ktm. L'australiano ha firmato un contratto biennale con la casa austriaca a farà coppia con Brad Binder nel prossimo Mondiale MotoGP. In Ktm ritroverà il team manager Francesco Guidotti: "Saranno due stagioni entusiasmanti. Conosco bene il suo valore e ci aiuterà molto nel nostro progetto".

© ufficio-stampa