MotoGP Italia, Quartararo: "Miglior gara della carriera". Espargarò: "Volevo vincere"

MOTOGP ITALIA

Il francese chiude alle spalle di Bagnaia e allunga in classifica mondiale, portandosi a +8 dal pilota Aprilia

Ci ha provato fino all'ultimo, ma poi si è dovuto arrendere allo strapotere della Ducati di Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo chiude secondo nel GP d'Italia del Mugello, risultato che gli permette comunque di mantenere la leadership della classifica piloti a +8 su Aleix Espargarò: "È stata la miglior gara della mia carriera, mi sono sentito bene per tutto il weekend. Ho avuto qualche problema contro le Ducati, ma è stata una gara fantastica © Getty Images

"Sapevo di non aver nulla da perdere, il passo non era chissà cosa, ma oggi ho girato al meglio e al massimo e sono felice" ha sottolineato il francese.

Terzo posto per Aleix Espargarò: "Sono molto contento perché il Mugello è sempre speciale. Ho provato a fare di tutto, sono deluso dalle qualifiche di ieri e oggi ho superato le Ducati come volevo. Non sono riuscito a vincere, ma il mio passo non è stato inferiore a quello di Bagnaia e Quartararo. Volevo di più, ma sono molto felice per il podio".