MotoGP Italia: l'Aprilia di Aleix Espargarò precede le Ducati, Quartararo ancora in difficoltà

MOTOGP ITALIA

Lo spagnolo precede ben cinque Ducati in FP2, mentre El Diablo soffre con la sua Yamaha

Va ad Aleix Espargarò, con la sua Aprilia, il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo, che ha chiuso in 1:45.891, precede un filotto di cinque Ducati composte da Bagnaia (a 49 millesimi), Miller, Zarco, Marini e Bastianini. In top 10 anche l'altra Ducati di Bezzecchi, che segue Binder e precede un Fabio Quartararo ancora in difficoltà sulla sua Yamaha. Il Mugello accoglie la MotoGP

























































Se queste sono le premesse del GP del Mugello, l'Italia dei motori è pronta a sfregarsi le mani in vista della gara di domenica. Nella seconda sessione di prove libere, infatti, sono ben sette le motorizzate del Bel Paese in top 10, con l'Aprilia di Aleix Espargarò che domina la sessione e le Ducati attaccate a inseguire. Lo spagnolo chiude col miglior tempo assoluto in 1:45.891, con Francesco Bagnaia lontano solo 49 millesimi e il compagno ducatista Miller distante quattro decimi. A sorprendere, comunque, sono le altre Desmosedici che inseguono, con Zarco, Marini e Bastianini che riescono a mantenere il distacco sotto il mezzo secondo dalla RS-GP22 di Noale.

Con una sessione condizionata dalla caduta di Zarco in curva 5 e con una bandiera rossa a 20' dalla fine che ha rotto il ritmo di tanti piloti, a risentirne di più è Fabio Quartararo. L'iridato, infatti, non va oltre il 9° tempo riuscendo comunque a staccare attualmente il pass per il Q2 in previsione di una FP3 che potrebbe essere bagnata e dalla difficile lettura. Dietro al francese la Honda di Pol Espargarò, mentre Marc Marquez risale la china occupando il 12° tempo.

Male entrambe le Suzuki, attualmente costrette a passare dal Q1, con Rins 13° e Mir 19°. Gli altri italiani, invece, chiudono la sessione in chiaroscuro: 16° Di Giannantonio, 20° Franco Morbidelli, 21° Dovizioso e le wild card Pirro (Ducati) e Savadori (Aprilia) rispettivamente 24° e 26°.