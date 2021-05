MotoGP Italia: Bagnaia vola con la Ducati e lancia la sfida al Mugello

Un super Francesco Bagnaia conquista il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia. Il pilota italiano, che in sella alla Ducati ufficiale ha girato in 1'46''147 portandosi in testa alla classifica combinata, chiude davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha del team Petronas di Morbidelli. Faticano le altre Ducati di Miller (9°) e Zarco (10°), altra sessione da dimenticare per Rossi che chiude col penultimo crono del pomeriggio.