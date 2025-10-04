Logo SportMediaset
MotoGP Indonesia, Bezzecchi: "Ci ho messo tutto quello che avevo per prendermi questa vittoria"

Il pilota Aprilia dopo la vittoria della Sprint Race: "Non so cosa sia successo al via"

04 Ott 2025 - 11:01
"Dobbiamo capire cosa è accaduto in partenza perché ho perso tanto tempo. Poi avevo un gran passo, ma non pensavo di poter vincere per le posizioni che avevo perso. Aldeguer aveva un grande vantaggio e stava andando forte. Io non mi sono arreso e ci ho messo tutto quello che avevo nell'ultimo giro per prendermi questa vittoria. Marco Bezzecchi commenta così la sua vittoria nella Sprint Race del GP di Indonesia. "Al via non so cosa sia successo - ha detto a Sky - Quando ho lasciato la frizione la moto si è mossa lentamente. Dobbiamo verificare. Sapevo poi di avere una chance alla fine in curva 10, perché stavo guadagnando tanto. Sono andato deciso e mi è venuto bene. In curva 12 Aldeguer mi si è ributtato dentro e in qualche modo ho tenuto. Ora dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare così".

Bezzecchi strepitoso! Sua la gara Sprint dopo il sorpasso all'ultimo giro su Aldeguer. Marquez 7° e Bagnaia 14°

