MotoGP Indonesia, prequalifiche: vola Bastianini, Bagnaia quarto

Enea Bastianini ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifica del Gp di Indonesia per la classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha girato in 1'29"630 precedendo le due Pramac di Jorge Martin, staccato 40 millesimi, e Franco Morbidelli, a 79 millesimi. Quarta piazza per l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, a 82 millesimi dal compagno di box. Seguono Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo, più indietro Marc Marquez, ottavo. Completano la top ten Pedro Acosta con la Ktm GasGas e Fabio Di Giannantonio con l'altra Ducati VR46.