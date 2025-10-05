MotoGP Indonesia, Bagnaia deluso: "Mi scuso con la squadra, troveremo una soluzione"

Francesco Bagnaia non si presenta davanti ai giornalisti dopo la caduta nel GP di Indonesia di MotoGP, ma con un audio di poco più di un minuto (1:14, ndr) ha commentato quanto successo a Mandalika. In un weekend totalmente all'opposto rispetto a quello sorridente di Motegi, Pecco non sa darsi risposte certe: "Sono molto deluso dopo quello che è successo lo scorso fine settimana quando ho ottenuto la pole e vinto le gare. Questa pista non è mai stata facile per me, ma in passato ho ottenuto buoni risultati. Ma sono arrivato qui e non ho trovato le stesse sensazioni di Motegi. Non sono riuscito a spingere".