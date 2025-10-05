MotoGP Indonesia, Bagnaia deluso: "Mi scuso con la squadra, troveremo una soluzione"

© Getty Images
Il tre volte iridato è deluso per il weekend amaro e totalmente opposto rispetto al Giappone
Francesco Bagnaia non si presenta davanti ai giornalisti dopo la caduta nel GP di Indonesia di MotoGP, ma con un audio di poco più di un minuto (1:14, ndr) ha commentato quanto successo a Mandalika. In un weekend totalmente all'opposto rispetto a quello sorridente di Motegi, Pecco non sa darsi risposte certe: "Sono molto deluso dopo quello che è successo lo scorso fine settimana quando ho ottenuto la pole e vinto le gare. Questa pista non è mai stata facile per me, ma in passato ho ottenuto buoni risultati. Ma sono arrivato qui e non ho trovato le stesse sensazioni di Motegi. Non sono riuscito a spingere".
"Non abbiamo risposte su ciò che è accaduto, controlleremo i dati e gli ingegneri cercheranno di trovare una soluzione per le prossime gare in modo da poter lottare per il terzo posto nel campionato" ha detto Bagnaia.
Poi le scuse: "Chiedo scusa alla squadra per la caduta, stavo spingendo anche se ero a un secondo e mezzo più lento del leader. Volevo prendere il penultimo e sono andato a terra".
