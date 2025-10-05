Brutto spavento per l’ex Juve Elia: distrutta la sua Lamborghini

Brutto incidente ma per fortuna senza conseguenze per Eljero Elia, ex ala della nazionale olandese con un passato anche alla Juventus (vinse tre scudetti con Conte, ndr). Sabato sera, intorno alle 21:45, Elia è rimasto coinvolto, nei pressi di Leiden (Paesi Bassi), in un grave incidente stradale sull'autostrada A4 che ha coinvolto quattro veicoli e la sua Lamborghini ne è uscita completamente distrutta: "Stavo guidando su un tratto che di solito è tranquillo a quell’ora - ha detto l'ex Juve - Improvvisamente ho visto delle auto rallentare bruscamente davanti a me. Ho cercato di frenare, ma la mia vettura ha iniziato a sbandare. Ho avuto tanta paura, ma per fortuna le conseguenze sono state solo materiali".