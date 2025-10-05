Tennis, Sharapova torna in campo dopo due anni

Solo un allenamento ma, usando le parole della diretta interessata, "i migliori 30 minuti della mia giornata". Maria Sharapova è tornata a colpire su un campo da tennis dopo due anni e l'ha fatto sapere a tutti pubblicando una storia sui suoi social. "Primo allenamento in due anni. Non trovavo nemmeno le scarpe da tennis". Poi la denuncia: "Ho pagato 78 dollari per incordare la mia racchetta, è normale?". Poi spazio anche per una battuta: "Al negozio di tennis mi hanno detto che devo essere molto brava per giocare con una tensione 61-59, l'ho preso come un complimento". Poi un commento finale sulla sessione: "I migliori 30 minuti della mia giornata: niente telefono, niente distrazioni. Soltanto tu e la palla".