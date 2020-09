MotoGP, incubo Honda: Bradl ko, a Misano solo due piloti

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

Una stagione da incubo per la Honda, colpita sempre più dagli infortuni dei suoi piloti. Dopo il ko di Marc Marquez, ancora fuori per la frattura dell'omero del braccio destro, e quello di Cal Crutchlow che non si è ancora ripreso dall'operazione subita due settimane fa, anche Stefan Bradl dà forfait e non prenderà parte al bis di Misano. Per il tedesco, chiamato a sostituire Marquez sulla Honda ufficiale, problemi al braccio destro dopo l'operazione effettuata in gran segreto tra i due GP di Misano.

Un ko che non ci voleva in casa Honda che, tra team ufficiale e LCR, sarà costretta a scendere in pista sul circuito "Marco Simoncelli" con i soli Alex Marquez e Takaaki Nakagami. Un record negativo per il team nipponico che deve fare i conti con il forfait di Bradl solo dopo una sessione di libere nel GP dell'Emilia Romagna.

"Sfortunatamente ho ancora problemi con il braccio destro e non riesco a guidare in sicurezza" ha dichiarato Bradl tramite i canali social ufficiali di Honda. Il tedesco ha spiegato che nel corso della settimana si è sottoposto ad un'operazione per pulire il nervo del braccio che gli causava dei fastidi alle dita della mano destra.

Il problema era già noto dal secondo appuntamento austriaco del GP di Stiria, ma la decisione di ricorrere all'operazione è stata presa subito dopo la prima di Misano. "In questa situazione non mi sento in grado di guidare, ho deciso di prendermi il resto del fine settimana per riposare e rimettermi in forma prima di Barcellona" ha assicurato Bradl.