MotoGP, il nuovo casco di Valentino Rossi

II sole e la luna in una tonalità giallo fluo un po' più sfumata, con i colori del giorno da una parte e della notte dall'altra. Valentino Rossi ha presentato sui social il casco che indosserà per la stagione 2021, la sua ventiseiesima nel Motomondiale: l'ultimo capolavoro di Aldo Drudi accompagnerà il Dottore dal Qatar a Valencia, in attesa di scoprire quali sorprese riserveranno le gare del Mugello e di Misano...