MotoGP, Iannone: "Il mio habitat naturale è la pista, non i tribunali"

Andrea Iannone resta in attesa di conoscere il proprio destino, dopo la sospensione per doping avvenuta lo scorso 17 dicembre in seguito alla positività a uno steroide anabolizzante (il Drostanolone). La Corte Disciplinare Internazionale della FIM ha chiesto ulteriore tempo per esaminare il caso, dopo l'udienza dello scorso 4 febbraio, ma il pilota di Vasto è comunque stato protagonista della presentazione della nuova Aprilia RS-GP 2020 a Losail, dove si svolgeranno gli ultimi test invernali e dove prenderà il via anche il Mondiale, l'8 marzo: "La moto è una delle più belle e abbiamo fatto uno step importante - ha detto Iannone - Spero di poterla provare in pista quanto prima. Mi dispiace non poter correre ora, ma non sono demotivato. Il mio habitat naturale non sono le aule di tribunale, ma la pista. Mi sto allenando tutti i giorni per essere pronto quando sarà il momento".