MotoGP, Honda annuncia Bradl: sostituisce Lorenzo

02/07/2019

Stefan Bradl sarà in sella alla Honda ufficiale per nel GP del Sachsenring in programma questo weekend. Il pilota tedesco, infatti, sostituirà l'infortunato Jorge Lorenzo: lo spagnolo, che ad Assen si è procurato la frattura della sesta vertebra dorsale. Stop di 3-4 settimane per il numero 99 e la speranza è quella di riverderlo in pista a Brno il 4 agosto.



Intanto occasione speciale per Bradl sul circuito di casa: "Sono entusiasta di unirmi alla Honda in Germania, abbiamo lavorato bene fino a questo momento, ringrazio l'intera squadra per questa nuova chance. È una gara speciale per me, essendo tedesco. Allo stesso tempo mi dispiace molto per Jorge, spero che recuperi presto".