MotoGP Gran Bretagna, Rins: "Una vittoria incredibile"

Alex Rins si gode il trionfo all'ultimo respiro di Silverstone: "Una vittoria incredibile, non ho parole per spiegare come mi sento - ha detto lo spagnolo della Suzuki - A due giri dalla fine ho commesso un grandissimo errore, perché ero convinto che fosse l’ultimo! Al penultimo giro c’è stato un bel duello sempre in uscita dall’ultima curva, sono finito oltre il cordolo sulla vernice verde e lì ho capito di essere più veloce. Alla fine ce l’ho fatta e sono felicissimo. Non è per niente facile vincere così contro Marquez".

Ragiona in ottica Mondiale, ormai di fatto in cassaforte, Marc Marquez, che è uscito scottato anche da questa gara, dopo la beffa di Spielberg: "Sono contento per il campionato, non per la gara. Sapevo che Rins avrebbe avuto una grande possibilità, perché mi ha tenuto la coda per tutta la gara e io avevo finito le gomme. Ho spinto molto perché non volevo far rientrare i piloti Yamaha. Nell’ultima curva ho perso l’anteriore e ho dovuto chiudere il gas e quando si chiude il gas lì si perde. Se mi brucia? Io comunque lascio Silverstone con 78 punti di vantaggio in campionato e va bene così, ne avevo 58 alla vigilia...".

Soddisfatto Maverick Vinales, tornato sul podio dopo un paio di GP complicati: "Ho dato tutto, facendo anche più di quanto la moto permetteva - ha spiegato lo spagnolo della Yamaha - Negli ultimi giri pensavo di poter raggiungere Alex e Marc, ma mi mancava un po’ di velocità di punta. Possiamo ancora migliorare, ma in generale è stata una buona giornata per noi. Abbiamo trovato la strada giusta e ora speriamo di valutare delle novità interessanti nei test di Misano".

A fine gara ha parlato anche Fabio Quartararo, protagonista involontario dell'incidente che ha coinvolto Andrea Dovizioso: "Alla prima curva Rins ha perso il grip - ha spiegato il francese - Io ero dietro di lui e ho istintivamente chiuso il gas in maniera abbastanza aggressiva, finendo in high-side. Mi dispiace per Dovi, ma l'importante è che stiamo bene tutti e due. È un peccato perché avevo davvero un buon passo per questa gara".