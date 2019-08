MotoGP Gran Bretagna: Rins beffa Marquez, ma lo spagnolo ipoteca il titolo

di

DANIELE PEZZINI

Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna e conquistato il suo secondo successo stagionale in MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha beffato Marc Marquez all'ultima curva al termine di un duello spettacolare, con la Yamaha di Vinales a completare il podio davanti a un deludente Valentino Rossi. Titolo ipotecato, comunque, per Marquez, vista la spaventosa caduta di Dovizioso, ora a - 78 in classifica iridata.

È stata ancora l'uscita dall'ultima curva a tradire lo spagnolo: come aveva fatto Dovizioso a Spielberg, Rins è stato fenomenale nel tenere il ritmo indiavolato di Marc fino alla fine, per poi sorprenderlo sul traguardo e negargli una vittoria che sembrava cosa fatta. Festa grande in Suzuki, con Alex che ha potuto dimostrarsi competitivo anche nel corpo a corpo, dopo la vittoria di Austin arrivata di fatto per il forfait del rivale. Poco male per Marquez, che ha messo in cassaforte il titolo grazie alla spaventosa caduta di Dovizioso.

È stata la domenica peggiore della stagione per il pilota Ducati: poco dopo lo spegnimento dei semafori Quartararo è scivolato a terra, la sua Yamaha è stata centrata in pieno dalla moto del forlivese, che è letteralmente decollato ricadendo pesantemente a terra. Perdita di memoria temporanea, ma nessuna apparente conseguenza fisica grave. Di certo c'è l'addio (quasi) definitivo alle speranze iridate.

L'ORDINE D'ARRIVO

CALENDARIO E CLASSIFICHE