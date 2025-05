MotoGP Gran Bretagna, Alex Marquez: "Non mi aspettavo questo passo". Quartararo: "Stiamo migliorando"

MILLER: "SEMPRE PIÙ POTENZA"

Terzo tempo per la Yamaha Prima Pramac di Jack Miller: "Nella caduta avevo le gomme medie e all'ultima chicane c'era troppo freno motore. Ho solo un telaio, fortunatamente la moto è stata sistemata e appena sono tornato in pista ho fatto un buon tempo e sono stato costante. La Yamaha è una moto con un Dna fantastico, amica e mi è piaciuta. Abbiamo cercato di ruotare la moto sul posteriore per poterla fermare e stiamo andando su quella direzione e la moto reagisce. Poi c'è sempre più potenza e andiamo bene".