Roland Garros: Musetti parte bene superando Hanfmann al primo turno

Tutto piuttosto facile per Lorenzo Musetti, che in tre set si sbarazza di Hanfmann nel primo turno del Roland Garros 2025. L’italiano domina soprattutto nel secondo e terzo set, dopo un primo parziale equilibrato. Sul 3-3 il tedesco annulla una palla break, ma non può nulla sul 5-5: servizio strappato dal numero 8 del ranking Atp e 7-5 per portarsi sull’1-0. Nel secondo set arrivano i segni di cedimento di Hanfmann: sul 2-2 Musett infila altri due break consecutivi, per allungare sul 2-0 grazie al facile 6-2. Il terzo parziale è pura formalità: il tedesco non riesce più a reagire, con Lorenzo che vince tutti i game a disposizione per accedere al prossimo turno.