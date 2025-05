MotoGP, GP Gran Bretagna: Alex Marquez fa sua la Sprint, Bagnaia sesto

Una Sprint ricca di colpi di scena, dal primo all'ultimo giro. A partire benissimo era stato Marc Marquez, subito in testa dopo poche curve per far capire a Fabio Quartararo che non sarebbe stato un pomeriggio facile per la sua Yamaha. Ma per come fa, il pilota spagnolo del team Ducati factory disfa quasi subito rischiando di cadere con la sua Desmosedici GP25, con un errore che consente al fratello Alex Marquez di superarlo e prendere terreno per volare verso il successo. Certo, il pilota Gresini ci mette del suo riuscendo a creare un gap di tre secondi e mezzo al traguardo, con una guida attenta, precisa e priva di errori che regala al sua team il primo successo in gara corta della stagione.