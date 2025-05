Olympiacos-Panathinaikos 97-93, ai biancorossi il 3° posto in Eurolega

Nel derby di Atene tra le sconfitte delle semifinali della Final 4 di Abu Dhabi, i biancorossi superano i Greens . Nella prima sfida della domenica della Etihad Arena, con alcune delle stelle risparmiate in vista della serie finale del campionato greco che inizierà venerdì prossimo (Williams-Goss e Papanikolaou fuori dai 12 dell'Oly, così come Hernangomez e Papapetrou nel Pana; Milutinov, McKissic, Sloukas e Gabriel sono in distinta ma non entrano mai sul parquet), i biancorossi toccano il +15 già nel primo quarto (29-14), respingono il tentativo di rimonta con l'energia di Wright nel pitturato e mantiene il margine grazie a ottime percentuali da 3 durante tutti e i 40' (13/27, 48.1%). Top scorer di serata Peters: 32 punti con 6/11 da 3 per l'americano naturalizzato bosniaco ex CSKA, Baskonia ed Efes.