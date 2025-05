MotoGP, GP Gran Bretagna: Alex Marquez da record, Bagnaia stacca il pass per il Q2

E Quartararo, come detto, lo segue in classifica a soli 47 millesimi di ritardo, con una Yamaha che nonostante i 10' in meno in FP1 ha ben figurato e si candida a essere una rivale delle Ducati per la pole dopo quanto fatto a Le Mans. Ma dovrà vedersela anche con le Ducati ufficiali, soprattutto con quella di Marc Marquez, quarto in prequalifica alle spalle della Yamaha Prima Pramac di Miller. In Q2 anche Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Alex Rins, Fermin Aldeguer e... Francesco Bagnaia.