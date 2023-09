MotoGP San Marino, Bagnaia: "Sprint Race super, incredibile essere sul podio. Gara? Sono preoccupato"

gp san marino

Nonostante il dolore al ginocchio l'iridato riesce a conquistare il terzo poso in Sprint, ma è preoccupato per il GP

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia va oltre il dolore a Misano Adriatico e chiude in terza posizione la Sprint Race del GP di San Marino. Un risultato che, soltanto sei giorni fa dopo la caduta di Barcellona, sembra impossibile: "Incredibile considerando la situazione e il dolore che provo mentre guido. Prestazione fantastica, dobbiamo essere solo contenti. Le sensazioni durante la gara non erano delle migliori, però sono sempre felice di essere sul podio".

"Complimenti a Martìn, domani vedremo. Oggi mi godo cosa ho fatto" ha detto il pilota italiano.

Analizzando poi i 13 giri di Sprint ha spiegato: "È stata veramente tosta oggi, però era importante avere una base su cui lavorare per domani. Il dolore è molto presente nelle curve a destra, domani faccio più antidolorifico e vediamo cosa possiamo ottenere. Non ho avuto feeling con le gomme, domani vediamo".

"GP? Sono un po' preoccupato, ma non voglio pensarci. Voglio dare il massimo e con la terapia sta andando bene. Dovrei riposare, ma non c'è il tempo. Nei primi giri il ginocchio non andava benissimo, devo riscaldarlo meglio, ma vedremo domani. Oggi anziché perdere 12 punti ne ho persi solo 5. Volevo mettermi subito primo, ma non è andata. Poi la gara è stata in salita perché non riuscivo a staccare" ha concluso Pecco.