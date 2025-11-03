Ritorno in Europa: gran finale tra Portimao e Valencia

Terminato il poker di gare overseas che ha deciso la corsa al titolo per la MotoGP e per la Moto3, il Motmondiale rimette piede (anzi, ruote) in Europa per un finale di stagione a trazione iberica: Gran Premio del Portogallo e Gran Premio della Comunità Valenciana da... premi di consolazione per la premier class, tutto ancora in gioco nella Moto2, con cinque piloti attualmente ancora in corsa per il titolo iridato. I quattro Gran Premi disputati in Estremo Oriente e agli antipodi hanno offerto una girandola di emozioni ma anche di drammi. Sia Marc Marquez che Antonio Rueda non hanno avuto modo di festeggiare adeguatamente i loro successi. Il Cannibale ducatista è finito ko a Mandalika (sette soli giorni dopo aver messo a segno il suo nono titolo) e - dopo Michele Pirro - a sostituirlo in Portogallo e Spagna sarà l'esordiente (in MotoGP) Nicolò Bulega, vicecampione Superbike con Ducati nel 2024 e quest'anno. Il suo giovanissimo connazionale - campione Moto3 proprio in Indonesia, è stato invece protagonista del drammatico incidente con l'elvetico Noah Dettwiler prima ancora del via del Gran Premio della Malesia di due domeniche fa. Il posto di Rueda nel Team Ajo verrà preso a Portimao da Brian Uriarte.