Ritorno in Europa: gran finale tra Portimao e Valencia

Resta da assegnare solo il titolo della Moto2, Moreira e Gonzalez i due principali candidatidi Stefano Gatti
© Getty Images
Terminato il poker di gare overseas che ha deciso la corsa al titolo per la MotoGP e per la Moto3, il Motmondiale rimette piede (anzi, ruote) in Europa per un finale di stagione a trazione iberica: Gran Premio del Portogallo e Gran Premio della Comunità Valenciana da... premi di consolazione per la premier class, tutto ancora in gioco nella Moto2, con cinque piloti attualmente ancora in corsa per il titolo iridato. I quattro Gran Premi disputati in Estremo Oriente e agli antipodi hanno offerto una girandola di emozioni ma anche di drammi. Sia Marc Marquez che Antonio Rueda non hanno avuto modo di festeggiare adeguatamente i loro successi. Il Cannibale ducatista è finito ko a Mandalika (sette soli giorni dopo aver messo a segno il suo nono titolo) e - dopo Michele Pirro - a sostituirlo in Portogallo e Spagna sarà l'esordiente (in MotoGP) Nicolò Bulega, vicecampione Superbike con Ducati nel 2024 e quest'anno. Il suo giovanissimo connazionale - campione Moto3 proprio in Indonesia, è stato invece protagonista del drammatico incidente con l'elvetico Noah Dettwiler prima ancora del via del Gran Premio della Malesia di due domeniche fa. Il posto di Rueda nel Team Ajo verrà preso a Portimao da Brian Uriarte.
© Getty Images
Si torna in Europa insomma con il cuore ancora un po' pesante e la speranza di assistere ad un finale di stagione sereno e in un'atmosfera di festa. In palio resta come detto il titolo della Moto2, con una "manita" di candidati che non è detto debba essere sfoltita il prossimo weekend in Portogallo, dove il brasiliano Diogo Moreira (che gioca... in casa almeno a livello linguistico e nel 2026 sarà in MotoGP con Honda LCR) si presenta da leader della generale con nove punti di vantaggio sullo spagnolo Manuel Gonzalez. La sfida principale riguarda il capoclassifica di Italtrans Racing Team e il suo più diretto inseguitore di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, perché il ritardo dalla vetta di Barry Baltus (35 punti), Jake Dixon (41) e Aron Canet (43) è ben più cospicuo, al limite del proibitivo.
© Getty Images
Nella MotoGP invece è caccia ai già citati premi di consolazione. Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi si preparano ad incrociare... le traiettorie per il terzo gradino del podio finale ma se per il romagnolo di Aprilia portare a termine con successo la missione sarebbe una grande impresa (vista la stagione tutta in salita - e soprattutto in progressione - della Casa veneta), per il tre volte campione del mondo ducatista - al momento in ritardo di cinque punti sul connazionale - il terzo posto finale non salverebbe comunque un 2025 a dir poco controverso, che non lo ha mai visto in lizza per il titolo ed è stato disseminato di alti e bassi a tutt'oggi inspiegabili e soprattutto irrisolti. Protagonista in tre dei quattro GP overseas che ci siamo lasciati alle spalle, Pedro Acosta da parte sua ha ridotte chances di inserirsi nel confronto tra Bezzecchi e Bagnaia: il suo ritardo dal pilota Aprilia ammonta a trentuno punti. In compenso il vantaggio della prima punta di KTM sui due ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio è di trentatré e trentaquattro punti. Pedro insomma si trova per così dire nella terra di nessuno: la condizione ideale per lanciarsi all'attacco senza troppi patemi, all'inseguimento della prima vittoria nella premier class!
© Getty Images
Approdato all'Autodromo Internacional do Algarve nel 2020 e dopo otto anni di assenza dal calendario (fino al 2012 si correva all'Estoril), il Gran Premio del Portogalo torna a chiudere la stagione come ha fatto solo cinque anni fa. In seguito invece la corsa è andata in scena nella parte iniziale della stagione (tanto è vero che la più recente edizione risale ad oltre diciannove mesi fa) e due anni fa ha addirittura dato il via al Mondiale.