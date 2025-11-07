Logo SportMediaset

Mercato

Lecce, Corvino su Tiago Gabriel: "Già arrivate offerte da 25 milioni..."

07 Nov 2025 - 14:32
Il Lecce si prepara alla prossima plusvalenza. Dopo la cessione record nello scorso mercato di gennaio di Patrick Dorgu al Manchester United, i salentini sono pronti a incassare per l'ennesimo talento scovato Pantaleo Corvino: Tiago Gabriel. Il difensore portoghese classe 2004, acquistato dall'Estrela Amadora per un milione circa 12 mesi, sta ben impressionando in questo inizio di stagione. Tanto da aver attirato l'interesse di diversi club: "È attenzionato e ci sono già offerte dai 25 milioni in su. Abbiamo creduto nelle sue qualità, come in quelle di Berisha e Dorgu, prodotti del nostro vivaio come anche Gonzalez", ha rivelato il ds Corvino a Sportitalia.

