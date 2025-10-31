Bulega: "Sarà una bella scommessa, punto a fare esperienza"

Nel Gran Premio del Portogallo che si corre la prossima settimana a Portimao (da venerdì 7 a domenoca novembre), Nicolò Bulega esordirà in MotoGP con Ducati Lenovo Team. Il pilota del Team Aruba.it-Racing Ducati, campione del Mondo Supersport nel 2023, vicecampione del mondo Superbike nel biennio 2024-2025 e tester della casa di Borgo Panigale in MotoGP, sostituirà Marc Marquez negli ultimi due appuntamenti della stagione.: il già citato GP del Portogallo e quello della Comunità Valenciana in programma sette giorni più tardi.



A Portimao Nicolò, che ha provato per la prima volta la Desmosedici GP ieri sul Circuito de Jerez -Angel Nieto, coronerà il traguardo della sua centesima gara nel Motomondiale (50 in Moto3 e 49 in Moto2) con questo importante traguardo. Bulega conosce già sia l'Autodromo portoghese dell'Algarve (dove ha corso in Moto2 e Moto3, oltre che Supersport e Superbike), che il "Ricardo Tormo" valenciano, dove sarebbe all'esordio con la MotoGP ma ha già corso con le classi più piccole del Motomondiale.



Nicolò Bulega

“Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell’ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota. In più poter salire per gli ultimi due weekend di gara del 2025 sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionate. Sarà una bella scommessa, non ho aspettative, prenderò questa esperienza con tutta la calma necessaria anche perché, per ora, ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez in occasione del test. Detto questo, la motivazione a fare bene e a dare il massimo in ogni caso non manca. Grazie a Ducati e a Ducati Corse per la fiducia, a Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano e Serafino per avermi fatto sentire tutto il loro supporto nell’intraprendere questa avventura e al Team Aruba.it Racing-Ducati con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti”.



Luigi Dall’Igna (General Manager Ducati Corse)