Motogp
MOTOGP

Bulega: "Sarà una bella scommessa, punto a fare esperienza"

Il pilota emiliano pronto per l'esordio nella premier class e la sua centesima partecipazione nel Motomondiale

di Stefano Gatti
31 Ott 2025 - 13:09
Nel Gran Premio del Portogallo che si corre la prossima settimana a Portimao (da venerdì 7 a domenoca novembre), Nicolò Bulega esordirà in MotoGP con Ducati Lenovo Team. Il pilota del Team Aruba.it-Racing Ducati, campione del Mondo Supersport nel 2023, vicecampione del mondo Superbike nel biennio 2024-2025 e tester della casa di Borgo Panigale in MotoGP, sostituirà Marc Marquez negli ultimi due appuntamenti della stagione.: il già citato GP del Portogallo e quello della Comunità Valenciana in programma sette giorni più tardi. 

A Portimao Nicolò, che ha provato per la prima volta la Desmosedici GP ieri sul Circuito de Jerez -Angel Nieto, coronerà il traguardo della sua centesima gara nel Motomondiale (50 in Moto3 e 49 in Moto2) con questo importante traguardo. Bulega conosce già sia l'Autodromo portoghese dell'Algarve (dove ha corso in Moto2 e Moto3, oltre che Supersport e Superbike), che il "Ricardo Tormo" valenciano, dove sarebbe all'esordio con la MotoGP ma ha già corso con le classi più piccole del Motomondiale.

Nicolò Bulega
“Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell’ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota. In più poter salire per gli ultimi due weekend di gara del 2025 sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionate. Sarà una bella scommessa, non ho aspettative, prenderò questa esperienza con tutta la calma necessaria anche perché, per ora, ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez in occasione del test. Detto questo, la motivazione a fare bene e a dare il massimo in ogni caso non manca. Grazie a Ducati e a Ducati Corse per la fiducia, a Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano e Serafino per avermi fatto sentire tutto il loro supporto nell’intraprendere questa avventura e al Team Aruba.it Racing-Ducati con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti”.

Luigi Dall’Igna (General Manager Ducati Corse)

“Sono molto contento di poter vedere Nicolò al lavoro sulla Desmosedici GP. Nicolò fa parte della famiglia Ducati Corse dal 2022 quando lo abbiamo voluto in sella alla Supersport. Abbiamo creduto in lui e ci ha ripagati con due stagioni da protagonista assoluto in Superbike dove ha sfiorato il titolo ed è diventato il nostro pilota di riferimento. Inoltre, per il prossimo anno abbiamo annunciato il suo impegno - insieme a Michele Pirro - nello sviluppo della Desmosedici GP con i nuovi pneumatici e la possibilità di gareggiare quindi negli ultimi due GP è il miglior modo per iniziare a lavorare in questa nuova veste da tester. Sarà sicuramente impegnativo, ma spero riuscirà a godersi questa esperienza: per un giovane pilota, esordire nella massima categoria del nostro sport è una bella soddisfazione”.

Nicolò Bulega

Classe 1999, originario di Montecchio Emilia (in provincia di Reggio Emilia), Nicolò inizia a correre fin dai primi anni 2000. Nel 2011 è campione italiano ed europeo MiniGP Junior 50. Nel 2012 si laurea campione italiano PreGP 125, mentre l'anno seguente vince il campionato PreGP 250. Nel 2014 prende parte al campionato spagnolo di velocità, dove trionfa l’anno successivo. Esordio nel Mondiale di Motociclismo classe Moto3 sempre nel 2015, con una wildcard. Nel 2016 corre da titolare in Moto3: da rookie centra una pole position e due podi. Nel 2019 passa in Moto2, categoria in cui correrà fino alla fine del 2021. Nel 2022, lascia il paddock della MotoGP per entrare nell’orbita Ducati. Corre nel Campionato Mondiale Supersport con il Team Aruba e porta la Panigale sul podio. Il 2023 è un anno da incorniciare: è Campione del Mondo Supersport con dieci pole position e sedici vittorie. Un traguardo che gli consente di esordire in Superbike nel 2024: da rookie, è secondo nella generale. Risultato solidissimo che conferma anche nel 2025. 

