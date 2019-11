MotoGP, GP Malesia: Marquez fa mea culpa. Rossi: "Siamo con i più forti"  

MOTOGP MALESIA

Fabio Quartararo si gode la pole della Malesia e non si nasconde: "Sono felicissimo, moto davvero forte. La prima vittoria non dev'essere un'ossessione, ma un po' ci penso". Positivo anche Valentino Rossi: "Il passo è buono, poteva andare anche meglio ma siamo con i migliori". Marc Marquez, caduto in Q2: "Sono più deluso per l'undicesimo posto. Mi fa male soprattutto il ginocchio sinistro. Ero dietro Fabio, sono stato troppo aggressivo".

Sprizza gioia da tutti i pori Fabio Quartararo, in pole position con la sua Yamaha del Team Petronas nella gara di casa della sua squadra: "Nell'ultimo giro sono andato molto forte, lo notavo anche io. Addirittura nell'ultima curva quasi sono caduto. Comunque il tempo è strepitoso e questa è la pole più speciale di tutte quelle ottenute quest'anno. Sul team ci sarà più pressione qui, essendo la loro gara nazionale. Noi però siamo felicissimi per la pole mia e il terzo posto di Franco Morbidelli. Spingiamo al massimo e il cervello lo lasciamo ai box, perché per fare un giro così devi spingere al 100%. In passato sono stato forse troppo ossessionato dalla prima vittoria in MotoGP. Una parte della mia testa ci pensa, ma per il resto devo restare tranquillo. La vittoria è l'obiettivo di tutti, ma con questo passo presto la raggiungeremo".

Soddisfatto anche Valentino Rossi, in seconda fila con il sesto posto ma soprattutto apparso molto a proprio agio anche nel corso delle libere del mattino: "Tutte le Yamaha sono veloci qui. Io parto sesto e forse si poteva fare anche un po' meglio, ma c'era molto traffico al momento del giro lanciato. Il nostro passo però è buono, ce ne sono tanti che vanno forte ma noi ci siamo. Sono stato piuttosto veloce, ora guarderemo i dati per capire se potremo modificare qualcosa. Dovremo decidere se montare la soft o la media dietro, decideremo domani nel warmup. Speriamo solo che la gara sia asciutta. Sarà fondamentale partire bene, in prima fila sono tutti forti ma noi siamo con loro".

Attesissime le parole di Marc Marquez, che ha spiegato i motivi della sua caduta che lo costringerà a partire 11°: "Mi fa più male la posizione in griglia che la caduta. Peccato la qualifica sia finita così. Faticavo in tutti i cambi di direzione, così sono stato più aggressivo del dovuto e sono finito per terra. Ora ho un po' di dolore in tutto il corpo, ma in particolare ho il ginocchio sinistro un po' gonfio. L'inseguimento a Quartararo? In realtà nemmeno volevo aspettarlo, era anche fin troppo veloce. Alla fine però mi sono ritrovato davanti proprio lui e quando le Yamaha hanno la gomma nuova sono molto forti. L'highside di Buriram è stato anche più pericoloso, ma avevo dato la prima fila per persa sin dal mattino. Avevo capito che lì ci sarebbero stati Maverick, Fabio e Franco e alla fine è andata proprio così".

Giornata dai due volti per Andrea Dovizioso, competitivo nelle libere ma decimo e deluso dopo le qualifiche: "In FP4 il nostro passo era buono, anzi eravamo davvero vicini ai piloti più veloci. Da quel punto di vista ero felice, ma sono dispiaciuto dal risultato della qualifica. Sarebbe stato importante partire più avanti, ma nel mio giro veloce ho fatto fatica con la gomma nuova. Con gli pneumatici non riusciamo a essere aggressivi come vorremmo, non riesco mai a guidare al limite. Per la gara di domani sarà tutto deciso nei primi giri. Già ritrovarmi quarto o quinto dopo le prime curve non sarebbe male, ma parto a fianco di Marquez e dovremo anche capire come sarà il meteo. La sua caduta? Marc non si accontenta mai, e quello che è successo oggi lo dimostra. Vuole sempre il massimo anche se ha già vinto il mondiale, ma è andato in marcatura in maniera troppo aggressiva. Io non avrei fatto così, ma ognuno agisce come ritiene più opportuno".

IL MEDICO DELLA CLINICA MOBILE: "MARQUEZ DOLORANTE; DOMANI VEDREMO"

"Marquez sente notevole dolore, domattina vedremo come sono andate le cure". Così Angel Charte, responsabile della clinica mobile della MotoGP, aggiorna sulle condizioni di Marc Marquez dopo la caduta nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia. "Marc è stato colpito su entrambe le gambe - ha aggiunto Charte - Ha delle piccole lesioni alla rotula e una contusione alle braccia". "Abbiamo applicato una serie di antidolorifici e domattina vedremo come starà", ha concluso il medico.