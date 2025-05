MotoGP, GP Gran Bretagna: Bezzecchi vince e ringrazia Quartararo, Marquez terzo e Bagnaia ko

Pronti via, infatti, il primo riguarda la caduta di Alex Marquez, vincitore della Sprint, scivolato alla prima curva con la Ducati del team Gresini che perde aderenza mandando ko lo spagnolo. In testa va subito il fratello Marc Marquez per rendere meno amaro l'avvio di gara per la famiglia, con l'otto volte iridato che mette la freccia superando prima Bagnaia e poi Quartararo per portare la Desmosedici GP25 davanti a tutti. Ma al secondo giro si materializza l'incubo per Marc, che viene tradito dalla sua Ducati cadendo. La fortuna però è dalla parte dello spagnolo, e in generale da quella dei Marquez, con la direzione di gara che opta per la bandiera rossa per presenza d'olio in pista (dopo la caduta di Franco Morbidelli) che rende poco sicuro il tracciato.