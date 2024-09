MotoGP, GP Emilia Romagna: Bagnaia si prende la Sprint, Martin sul podio

gp emilia romagna

Otto giri d'attesa e poi l'affondo a Martin, ora Pecco è a -4 dallo spagnolo leader della classifica iridata

© Getty Images La Sprint Race di MotoGP del GP dell'Emilia Romagna va a Francesco Bagnaia, bravo a battere Jorge Martin nel duello infinito per il titolo iridato. Partito dalla pole e subito superato dallo spagnolo, Pecco resta dietro a fiutare l'iberico per otto giri e a cavallo col nono infila il pilota Prima Pramac sfruttando una sbavatura per poi volare verso il successo, mentre sul gradino più basso del podio si accomoda Enea Bastianini. Con la vittoria ottenuta a Misano ora Bagnaia è a soli 4 punti da Martin in classifica iridata.

Ancora Pecco, ancora super Bagnaia. Dopo aver ottenuto la pole con record, il pilota Ducati fa sua la Sprint di Misano in maniera decisa, un successo voluto e ottenuto a denti stretti. Dopo una partenza da rivedere, con Martin bravo a infilarlo subito e Binder a ostacolarlo ai primi giri, all'italiano due volte iridato MotoGP servono otto dei 13 giri in programma per ricambiare il favore allo spagnolo. Una sbavatura, l'unica di tutta la Sprint, infatti, permette al pilota di Chivasso di infilare la sua Desmosedici in curva 13, portando a casa il sorpasso della vittoria su Martin.

Una vittoria importante, soprattutto contro il leader dell'iridata che aveva tentato la fuga salvo poi essere ripreso, che ora si trova a soli quattro punti di distanza. E col GP della domenica in programma, Bagnaia può sperare di lasciare Misano per volare verso l'Indonesia con la classifica dalla sua.

Ai piedi del podio Enea Bastiainini, bravo a seguire i due duellanti, inseguito poi da Marc Marquez e Pedro Acosta. A punti anche Brad Binder, Fabio Quartararo, Bezzecchi e Morbidelli.

A secco Vinales, decimo sul traguardo davanti a Oliveira e Aleix Espargaro. Non riesce nella rimonta Alex Marquez, 14° davanti a Miller, Marini e Zarco.