MotoGP Giappone, Marquez: "Nessun dolore, contento del risultato"

motogp giappone

Domenica super per Marquez che in Giappone centra il quarto posto al termine di una gara combattuta

Motegi, una domenica super per Miller





























































































1 di 48 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© Getty Images

© ipp

© ufficio-stampa

© ipp

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 48 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marc Marquez torna in Giappone in maniera super in sella alla sua Honda, tra la pole conquistata sabato e il quarto posto ottenuto nella sedicesima tappa stagionale della MotoGP. Un risultato da applausi per il pilota spagnolo, rientrato dopo la quarta operazione al braccio che lo ha portato a un nuovo lungo stop, che si è detto soddisfatto nonostante il podio sia sfumato davvero per poco: "Sono molto contento, non solo per il risultato, ma anche perché per la prima volta dopo tanto tempo non ho avvertito alcun dolore al braccio".

" Al più sentivo stanchezza, ma non dolore, che di solito dà fastidio per gli ultimi giri ma oggi non è stato così. Sento che il braccio è morbido (ride, ndr), ma è normale. Questo weekend abbiamo lavorato tutti bene, sia io come pilota che la scuderia, lo staff" ha spiegato.

L'otto volte iridato ha poi sottolineato: "In questa pista non abbiamo accusato i nostri consueti punti deboli, e soprattutto abbiamo condotto una gara tranquilla, senza strafare, costante; ho scelto la morbida al posteriore per spingere da subito, ho avuto qualche problemino al primo giro ma per fortuna è stato risolto prontamente, il cambio mappa ha dato i suoi frutti, poi nel finale ho attaccato".