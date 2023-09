MotoGP, Bagnaia: "Enormi passi avanti, che reazione dopo l'India!"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo i turni di prove del venerdì in Giappone: "Finalmente posso forzare le frenate come voglio"

MotoGP, le immagini del venerdì a Motegi



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia si è detto molto felice dei progressi mostrati dalla sua Ducati nei primi due turni di prove del GP del Giappone: "Sono molto soddisfatto, finalmente sento di poter forzare le frenate come voglio - le sue parole a Sky -. Abbiamo fatto uno step enorme rispetto agli ultimi due weekend. Ci manca ancora qualcosina, un po' di continuità, ma direi che siamo veramente vicini a trovare la quadra. Tiro un sospiro di sollievo, abbiamo individuato il problema e riusciamo a spingere".

Quello dell'India era stato un weekend complicato, chiuso con una caduta nel GP di domenica che ha avvicinato molto i suoi rivali in classifica: "Mi portavo dietro una gran voglia di reazione, stavamo facendo secondi in una condizione difficile, ma senza quella caduta forse saremmo arrivati qui con meno voglia di risolvere i problemi. Ci è servito da lezione, sappiamo di dover stare sul pezzo sempre. Devo dire un grande grazie alla squadra, che ha fatto le ore piccole per trovare questa soluzione. Soft in gara? Può essere, bisogna incrociare i tempi con le medie e vedere se la performance non crolla troppo".