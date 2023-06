MotoGP Germania, Bagnaia: "L’anno scorso qui il momento più basso, Marquez è l’uomo da battere"

GP GERMANIA

Marquez: "Prima l’obiettivo era vincere, ora è tornare competitivi. Serve una reazione Honda"

© Getty Images Alla vigilia del Gran Premio di Germania di MotoGP, arrivano le prime parole dei protagonisti. Pecco Bagnaia ricorda l’appuntamento dell’anno passato, evidenziando anche la forza di Marquez al Sachsenring: "Qui abbiamo toccato il fondo nella scorsa stagione, ma è stata anche la svolta. La storia ci dice che qui Marc è l’uomo da battere". Marquez rimane realista: "Dobbiamo tornare competitivi, tutti i piloti Honda stanno faticando".

Arrivano le prime parole dei protagonisti della MotoGp alla vigilia del weekend del Sachsenring, per il Gran Premio di Germania. Dopo lo straordinario fine settimana del Mugello, Pecco Bagnaia ha voluto ricordare il Gran Premio di Germania dello scorso anno, definito come punto più basso della stagione, ma anche di svolta: “È un circuito in cui siamo stati competitivi al venerdì, poi sappiamo tutti come è andata. L’importante è iniziare bene e finire bene, come al Mugello. Mi fido del fatto che possiamo essere competitivi. L’anno scorso mi ha insegnato che devo sempre crederci. Ho soltanto cercato di capire il nostro potenziale, il meeting dopo questa gara era stato molto importante e da lì è cambiato tutto. Se penso al Sachsenring dell’anno scorso so che dovremo essere molto più concentrati. La gag in partenza con Miller al Mugello? È stato divertente, mi ha spiegato che in Mmx lo fanno. È partito fortissimo. Io faccio la differenza? È difficile spiegare come guido, ma riesco a far girare la moto nel modo giusto. Per ogni pilota le cose sono diverse. Qui il tracciato gira molto a sinistra anche se io preferisco i circuiti destrorsi. La differenza la fa il consumo del posteriore, a differenza del Mugello. Io favorito? Credo che per la storia che ha in questo circuito Marquez qui sia l’uomo da battere”.

Tante domande anche per Marc Marquez, dominatore assoluto del Sachsenring nelle passate edizioni: “Mi interessa capire come andranno le cose qui. In Argentina e ad Austin non potevo gareggiare, qui mi trovo molto bene. Non sarà facile, vengo da due cadute consecutive la domenica e questo ti abbatte. Approccio tutto in maniera positiva e lo farò anche qui. Non sono preoccupato di farmi male, ma devo sempre spingere tanto e attaccare. L’impressione è che io esageri, ma al Mugello mi trovavo bene ed ero in pieno controllo. Chiudere tra i primi sei o sette era l’obiettivo, ma sono caduto e non me l’aspettavo. Io continuerò a spingere. Ho parlato con la Honda ed è stato importante. Il meeting è andato bene ma nel prossimo futuro dobbiamo avere una reazione. Stiamo lavorando insieme per essere davanti. Aggiornamenti? Probabilmente dopo la pausa estiva, ora mi concentro su quello che ho. L’obiettivo in passato era vincere il campionato, adesso è tornare competitivi. In Honda attualmente non sto soffrendo solamente io, tutti fanno fatica”.

Dopo il deludente weekend del Mugello, Marco Bezzecchi è pronto a ripartire: “È stato frustrante al Mugello. Mi aspettavo di più. Battere Pecco era quasi impossibile, ma speravo di essere almeno in Top 5 a lottare. Già dall’avvio avevo brutte sensazioni sull’anteriore. Abbiamo iniziato a guardare i dati e abbiamo capito il problema, fortunatamente non implicava il modo in cui io guidavo. Il Sachsenring mi piace molto, in Moto2 e Moto3 sono salito sul podio. L’anno scorso non è andata malissimo, ma sarà difficile essere vicino ai migliori. Cercherò di tirare fuori il meglio per un risultato soddisfacente.

Passi in avanti anche per Jorge Martin, che però sottolinea il divario tecnico con Bagnaia: “Ho conosciuto e sto conoscendo la moto e ne sto imparando i limiti. Il limite di Pecco è superiore naturalmente ma il gap si sta riducendo. La vittoria ci manca, ma spero arrivi presto. Non abbiamo fretta, arriverà al momento giusto. Il circuito mi piace e mi diverto tanto.

Vedi anche Motogp GP di Germania: Bagnaia tenta la fuga tra Bezzecchi e Martin è caccia allo sfidante ufficiale