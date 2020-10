MotoGP Francia: Miller svetta in libere 2, Rossi 12°. Male Dovizioso

GP FRANCIA

di

LUCA BUCCERI

E' di Jack Miller il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP di Francia. Il pilota australiano del team Pramac, che ha girato in 1'34''133, precede la Yamaha Factory di Maverick Vinales (+0''367) la Honda del team LCR di Takaaki Nakagami (+0''724). Quarto tempo per Danilo Petrucci, 12° per Rossi mentre per Dovizioso è 19° crono. Ancora una sessione negativa per Quartararo che chiude 11°. MotoGP, libere bagnate a Le Mans Getty Images

Con una pista più asciutta rispetto al mattino, ma comunque umida, la Ducati si conferma veloce tra le curve del Bugatti di Le Mans. Ad avere la meglio nella seconda sessione di libere è la Desmosedici del team Pramac di Jack Miller, futuro pilota della Ducati Factory, che dai primi giri delle FP2 ha spinto al massimo con la volontà di conquistare il miglior tempo davanti a tutti. Obiettivo conquistato dall'australiano che, prima con le slick e poi con le soft, chiude in 1'34''133 che gli permette di balzare in testa alla classifica combinata dei tempi delle due sessioni.

Bene anche Maverick Vinales e Nakagami, rispettivamente al secondo e terzo crono del pomeriggio, che precedono Petrucci e Crutchlow, rispettivamente quarto e quinto). Beffa per Valentino Rossi che aveva ottenuto il 5° tempo salvo poi subirne la cancellazione a causa di track limits. Per il "Dottore" è 12° tempo dietro Quartararo, virtualmente in Q2 Morbidelli (7°).

Proseguono le difficoltà per Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso. A sorridere tra i tre, seppur in una condizione tutt'altro che ottimale, è il francese che dopo la prestazione da dimenticare della mattina (18° dietro a Alex Marquez e Aleix Espargaro), risale la china piazzandosi all'11° posto in combinata.

Quindicesimo tempo per Pecco Bagnaia, problemi per Andrea Dovizioso costretto a rientrare ai box dopo appena sette giri. Scivolato in curva 3, il forlivese si è dovuto accontentare del 19° tempo complessivo non essendoci stato più il tempo materiale per rientrare in pista per cercare un crono migliore. Caduti, ma senza conseguenze, anche Smith e Aleix Espargaro.

I RISULTATI DELLE LIBERE 2

LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI