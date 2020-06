MotoGP, Fabio Fognini al ranch di Valentino: "Che bello vederti sgasare!"

Fabio Fognini è fermo ai box dopo l'operazione in artroscopia a entrambe le caviglie a cui si è sottoposto alla fine del lockdown. Questo, però, non gli ha impedito di godersi una giornata di relax al ranch di Tavullia di Valentino Rossi, dove ha osservato il Dottore e i suoi colleghi esibirsi con le moto da cross: "Non è nel mio spirito stare fermo, ma è sempre bello passare un po’ di tempo insieme e vederti sgasare nel tuo ranch! In bocca al lupo a te e al tuo team", ha scritto il tennista azzurro su Instagram. Puntuale la risposta di VR46: "Grazie Fabio è stato un grande piacere!".