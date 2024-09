MotoGP Emilia Romagna, Bagnaia: "Problema con le gomme, queste cose non devono succedere"

gp emilia romagna

Il due volte iridato se la prende con le gomme che non hanno funzionato a dovere: "15 giri per fare andare la posteriore"

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È un Francesco Bagnaia amareggiato quello si lascia alle spalle il weekend di MotoGP a Misano, con una caduta nel GP dell'Emilia Romagna che vanifica quanto di buono fatto nella tre giorni italiana. Il due volte iridato, ora a 24 punti di distanza da Martin, ha chiaro in mente cosa ha provocato la caduta a sei giri dal termine: "È chiaro cosa non sia andato oggi, siamo sempre stati forti con la media usata e nei 15 giri iniziali la gomma dietro non funzionava. Dopo 15 giri ha funzionato, ma avevo spinto troppo prima e non ne avevo più. Alla caduta ho frenato 20 metri prima, ero abbastanza dritto, ma queste cose non devono succedere".

"È strano, perché capita che succedono cose fuori dal nostro controllo. Nelle ultime gare ho perso 5 punti e l'occasione di andare via. Il passo era per vincere, ma non c'è stato modo" le parole di Bagnaia. Vedi anche Motogp MotoGP, GP Emilia Romagna: Bastianini vince spingendo via Martin, assist a Bagnaia