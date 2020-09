MotoGP, due positivi al coronavirus a Misano: uno è Martin

MOTOGP

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, primo dei due appuntamenti consecutivi sul circuito di Misano, deve fare i conti con il coronavirus. La MotoGP ha comunicato la positività al tampone di due addetti ai lavori: si tratta di un meccanico di un team non specificato e di Jorge Martin del team Red Bull KTM Ajo. Entrambi si trovano già in isolamento e sono al momento asintomatici, ma il pilota spagnolo (secondo in classifica iridata) dovrà rinunciare alla gara della Moto2.

Un brutto colpo per Martin, vincitore del GP d'Austria e attualmente a 8 lunghezze dal leader del mondiale Luca Marini, a pari punti con l'altro italiano Bastianini: "Mi mancherà stare in pista e spero di poter tornare a competere quanto prima - ha scritto il campione del mondo Moto3 del 2018 sui social - Grazie a tutti per i messaggi d'appoggio".