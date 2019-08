MotoGP, Ducati in lutto: moto l'addetto stampa Luca Semprini, aveva 35 anni

IL PADDOCK PIANGE

Lutto in casa Ducati. E' scomparso nella notte, all'eta' di 35 anni, Luca Semprini, l'addetto stampa del team in MotoGP. E' il team di Borgo Panigale a darne notizia tramite il proprio account Twitter. "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la morte improvvisa del nostro addetto stampa Luca Semprini - il tweet di cordoglio di Ducati - Luca era arrivato mercoledì insieme alla squadra a Brno per il Gran Premio di Repubblica Ceca ed è deceduto nella notte in camera d'albergo".

In segno di lutto Dorna ha stabilito un minuto di silenzio in occasione della consueta conferenza stampa piloti del venerdì, cui non parteciperanno i due piloti del team Ducati , Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.