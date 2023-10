MotoGP, Bagnaia: "Ultimamente c'è sempre qualcosa che non funziona"

LE PAROLE

Il pilota Ducati al termine di un venerdì complicato in Indonesia: "L'ultima volta che ho fatto il Q1 ho vinto quindi..."

© ansa È stato un altro venerdì complicato per Pecco Bagnaia quello con cui si è aperto il weekend della MotoGP in Indonesia: "La prima gomma con cui siamo partiti in FP2 non mi ha dato ciò che mi aspettavo - ha spiegato il pilota Ducati ai microfoni di Sky -. Siamo passati alla soft come tutti e il passo era buono, anzi molto buono considerando la hard all'anteriore, ma in questi ultimi GP c'è sempre qualcosa che non funziona da subito. Abbiamo lottato tanto per migliorare il feeling in frenata e ci siamo riusciti, qua infatti mi sento molto meglio. Però stiamo litigando con l'elettronica, serve una taratura migliore. Oggi l'ho persa tante volte, all'ultimo giro solo la mia esperienza col flat track mi ha salvato, perché poteva lanciarmi veramente in alto...".

"È l'elettronica quello su cui devo lavorare - ha ribadito il campione del Mondo in carica -. Come set up mi trovo bene, riusciamo finalmente a guidare forte e siamo molto veloci, il problema è la costanza perché in uscita o in frenata a volte mi parte via secca... Il Q1? L'ultima volta che l'ho fatta ho vinto il Gran Premio quindi vedremo".