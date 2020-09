MotoGP, Dovizioso: "Vento e grip non ci hanno aiutati". Rossi: "Posso fare di più"

MOTOGP CATALOGNA

E' un Andrea Dovizioso tutt'altro che soddisfatto quello che, nella doppia sessione di libere del venerdì, non è riuscito ad andare oltre il 15° tempo in combinata. "Purtroppo con il forte vento di oggi non siamo riusciti ad avere dei riscontri univoci sulle prove fatte, perciò speriamo domani di trovare delle condizioni diverse che ci permettano di confermare il lavoro svolto" ha spiegato il ducatista la cui speranza per domani è riuscire a chiudere le FP3 in top 10. MotoGP, giornata di libere a Montmelò Getty Images

"Come ci aspettavamo su questa pista c’è molto meno grip rispetto a Misano e per questo, nel turno di questa mattina, abbiamo prima di tutto dovuto adattarci alle nuove condizioni. Oggi abbiamo lavorato in modo molto diverso rispetto al resto dei piloti in pista e quindi non è possibile fare un vero paragone per capire il nostro potenziale" ha aggiunto il pilota forlivese, attuale leader della classifica Mondiale con un punto di vantaggio sulla coppia motorizzata Yamaha Quartararo-Vinales.

ROSSI: "MIO POTENZIALE QUI E' MAGGIORE"

Nonostante il nono tempo del pomeriggio che lo ha fatto scivolare al decimo posto in combinata, Valentino Rossi si è detto soddisfatto della prestazione nella doppia sessione di libere a Montmelò: "Le condizioni della pista sono molto complicate, c'è un grip molto basso e quindi devi guidare in maniere completamente diversa rispetto a Misano per cercare di gestire il più possibile lo slittamento delle gomme. La prestazione di oggi è stata positiva, con la moto mi trovo abbastanza bene e mi sento a mio agio".

In attesa del grande annuncio atteso per domani, ovvero ka firma con Petronas per la stagione 2020-2021, il Dottore è concentrato al massimo per poter entrare in Q2: "Domani dovremo lavorare molto perché tutti proveranno a migliorare. Sono in decima posizione, ma penso che il mio potenziale sia più alto. Il vento ci ha dato fastidio, domani sembra ci saranno condizioni diverse e le FP3 saranno cruciali per rimanere nei primi 10. Proverò a fare una buona qualifica per partire tra le prime due file".