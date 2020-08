MotoGP, Dovizioso: "Non è stato facile, sono riuscito ad imporre il ritmo"

MOTOGP AUSTRIA

Spielberg è sempre più territorio di Andrea Dovizioso. Terzo successo per il pilota forlivese al Red Bull Ring, secondo di fila dopo l'ottima vittoria dello scorso anno e soddisfazione massima per Dovi che è tornato sul gradino più alto del podio dopo un digiuno durato 11 gare: "Era importantissimo tornare a lottare per la vittoria e alla fine è arrivata. Grazie a tutta la squadra".



All'indomani dell'annuncio del divorzio dal team di Borgo Panigale, il pilota Ducati ha mandato un chiaro messaggio agli altri in lizza per la vittoria finale: "Sono riuscito a gestire la gara, perché c'erano alcune curve in cui ero più veloce. Sono riuscito ad imporre il mio ritmo. Una sensazione strana per molte ragioni, anche per le due gare. Non è stato facile ripartire in gara 2 con tutta l'energia".

Poi sull'incidente tra Zarco e Morbidelli, con la Yamaha dell'italiano sfrecciata a pochi centimetri da Rossi, ha commentato: "L'incidente è stato pazzesco, incredibile che nessuno si sia fatto male".

"Avevo dei punti dove staccavo molto bene e questo ha fatto la differenza. Divorzio? Non stavo vivendo così male la situazione qui in Ducati, non è una decisione presa ieri ma avevo già metabolizzato e sono andato in pista concentrato sin dal primo turno" ha aggiunto Dovi.

Il forlivese ha poi mandato un chiaro messaggio alla Ducati: "C'è ancora da lavorare per potercela giocare".