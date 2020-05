MotoGP, doccia di champagne per Viñales dopo la vittoria del GP virtuale

Trionfo virtuale, ma champagne reale per Maverick Vinales. Dopo il podio al Mugello e al Red Bull Ring, lo spagnolo della Yamaha ha vinto il Virtual GP di Jerez davanti alla Honda di Alex Marquez e alla Ducati Pramac di Pecco Bagnaia e ha voluto festeggiare a modo suo, rimanendo a casa ma non rinunciando alla tradizionale doccia di champagne. Quarto Marc Marquez , davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati ufficiale di Petrucci. Turno di riposo, questa volta, per Valentino Rossi.