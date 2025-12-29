Buonfiglio: "Con la scomparsa di Tizzano lo sport perde grande campione e dirigente di livello"

"Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d'oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all'intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni". Lo dice Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota, dopo la morte di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Guidava anche il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.