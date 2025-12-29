Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Buonfiglio: "Con la scomparsa di Tizzano lo sport perde grande campione e dirigente di livello"

29 Dic 2025 - 20:20

"Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d'oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all'intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni". Lo dice Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota, dopo la morte di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Guidava anche il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Biathlon, eseguita l'autopsia su Sivert Bakken. Il legale: "Non ci sono elementi per ipotizzare illeciti"

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:03
Golf, Tiger Woods e i suoi primi 50 anni: leggenda segnata da trionfi e cadute
20:20
Buonfiglio: "Con la scomparsa di Tizzano lo sport perde grande campione e dirigente di livello"
20:18
Canottaggio, Abbagnale: "Dispiacere enorme per la scomparsa di Tizzano"
20:15
Milano Cortina: Arisa tedofora a Potenza per passaggio torcia olimpica
19:03
Ginnastica, Sofia Raffaeli regina azzurra del 2025