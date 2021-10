MotoGP, Di Maio premia Rossi: "È ambasciatore Italia nel mondo"

IL RICONOSCIMENTO

Il ministro degli Esteri ha premiato il "Dottore" nel giorno del suo ultimo GP italiano in sella a una MotoGP

Nel giorno del suo ultimo weekend italiano in sella a una MotoGP Valentino Rossi ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Icona del Made in Italy, questo il titolo riconosciuto al "Dottore", celebrato dal ministro presente a Misano per la gara: "Valentino Rossi è un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Ovunque io vada, nella lista di chi mi dice di amare l'Italia c'è sempre Valentino Rossi. Getty Images

"Con questo riconoscimento diciamo grazie a un personaggio non solo protagonista del motorsport, che ha rappresentato l'Italia in tutto il mondo facendo sognare milioni di tifosi", ma che ha anche "fatto viaggiare il Made in Italy ad altissima velocità sulle due ruote", ha aggiunto Di Maio.