MotoGP, delusione per Dovi: "Obiettivo prima fila fallito". Rossi: "Tanti errori"

MOTOGP STIRIA

C'è delusione in casa Ducati, sponda Andrea Dovizioso, per la partenza dalla terza fila nel GP di Stiria di domenica. Il pilota forlivese non ha nascosto di aver avuto dei problemi nel corso delle qualifiche: "Il nostro obiettivo di oggi era sicuramente riuscire ad ottenere la prima fila, ma purtroppo non sono riuscito a compiere un buon giro in qualifica. Non mi era mai successo prima, ho faticato a ritrovare subito il feeling necessario per spingere con la gomma nuova". MotoGP, KTM in pole con Espargaro Getty Images

"Abbiamo lavorato molto questo weekend e siamo pronti per domani: speriamo di riuscire a recuperare subito posizioni fin dalle prime battute di gara" ha concluso Dovizioso il cui obiettivo è bissare il successo ottenuto lo scorso weekend tra le curve del Red Bull Ring, tracciato che lo ha visto trionfare già tre volte in carriera.

ROSSI: "CURVA 9 SPORCA DOPO INCIDENTE DI MASIA"

Delusione anche per Valentino Rossi che dovrà partire dal 14° posto in griglia dopo lo scivolone in curva 9 che lo ha visto chiudere in Q1: "Purtroppo ho commesso un errore alla curva 9. Credo di aver toccato la linea bianca, che non era pulita a causa dell'incidente di Masia in Moto3, quindi ho perso l'anteriore. Anche stamattina ho commesso un errore mentre stavo facendo un buon giro e sono dovuto andare in Q1".

"Partire dal 14° posto in griglia sarà difficile, ma il mio passo gara non è così male, sono abbastanza veloce e costante. Penso che ci siano quattro o cinque piloti che sono più veloci, ma siamo con gli altri" ha proseguito il Dottore che ha poi aggiunto: "Questa non è la nostra pista migliore, è difficile qui con la Yamaha, ma il ritmo non è poi così male, sono abbastanza forte. La corsa è lunga. Dobbiamo fare tutto bene, cercando il massimo sin dall'inizio della gara".